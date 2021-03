IAG, het moederbedrijf van British Airways (BA) en Vueling en een directe concurrent van Air France-KLM, wil 1 miljard euro lenen op de kapitaalmarkt. Zo heeft de luchtvaartonderneming donderdag bekendgemaakt. Daarmee zou het concern voor iets langere tijd financiële lucht krijgen, nu de coronacrisis langer aanhoudt dan verwacht.

De sector ligt nu al een jaar op zijn gat en luchtvaartmaatschappijen hopen dat vanaf deze zomer weer meer gereisd kan worden. Maar naarmate het aantal nieuwe besmettingen in veel landen weer oploopt en de vaccinatie niet zo snel gaat als gehoopt, vervliegt de hoop op een snelle hervatting van het luchtverkeer.

Het moederbedrijf van Air France en KLM liet eerder al weten met de Franse en Nederlandse overheid in gesprek te zijn over een extra kapitaalinjectie. Een besluit daarover is nog niet genomen. Het zou daarbij gaan om het omzetten van leningen in aandelen, een vorm van directe staatssteun.

IAG, dat ook het moederbedrijf van Aer Lingus en Iberia is, zei vorige maand het financieel nog wel even te kunnen uitzingen. Nu dekt het concern zich in voor als de crisis nog langer duurt.

Bij IAG verdampt wekelijks 185 miljoen euro aan kapitaal.