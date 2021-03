Nestlé investeert 117 miljoen Zwitserse frank (zo'n 105 miljoen euro) in de uitbreiding van de productiefaciliteit voor koffiecupjes in thuisbasis Zwitserland. Dat maakt het levensmiddelenconcern donderdag bekend.

Vanuit de fabriek in Avenches worden de koffiecups van Nespresso en Starbucks de hele wereld over verscheept. Nestlé steekt meer geld in de fabriek om de productie te kunnen verhogen en zodoende aan de toenemende vraag tegemoet te komen.

Alle Nespresso-koffie wordt in Zwitserland geproduceerd. "We zijn er trots op dat we kunnen blijven investeren in Zwitserland en zo de economie kunnen ondersteunen, vooral in deze uitdagende tijden", zegt CEO Guillaume Le Cunff van Nespresso. De uitbreiding van de faciliteit levert vijftig extra banen op in de zogenoemde Zwitserse Food Nutrition Valley, in het kanton Vaud.

De werkzaamheden om de faciliteit te vergroten beginnen in de zomer. In september volgend jaar moet de uitbreiding afgerond zijn. Nestlé heeft in totaal elf productielocaties in Zwitserland en vier onderzoeks- en ontwikkelingscentra.

Nespresso, de koffiecupspoot van de onderneming, heeft wereldwijd bijna veertienduizend mensen in dienst en ruim achthonderd winkels in 82 landen. Er zijn 100.000 inzamelpunten om gebruikte cups te recyclen. Nestlé zegt niet welk deel van de cups daadwerkelijk hergebruikt wordt.