Het grootste winkelcentrum van het land is donderdag opengegaan, ondanks de harde lockdown. Het heeft de naam Westfield Mall of the Netherlands meegekregen, ligt in Leidschendam en heeft een oppervlakte van 117.000 vierkante meter. De winkels kunnen maar beperkt open en bijvoorbeeld de bioscoop en horeca, die ook onderdeel zijn van het winkelcentrum, moeten dicht blijven.

Toch heeft vastgoedbedrijf en initiatiefnemer Unibail-Rodamco-Westfield besloten om niet langer te wachten, omdat de winkeliers inkomsten nodig hebben. Helaas voor hen zal het de komende periode nog geen storm lopen.

Winkelen is op dit moment alleen toegestaan als klanten van tevoren een afspraak maken. Bovendien mag er maximaal één klant per 25 vierkante meter in de winkel zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om online te bestellen en in de winkel af te halen, het zogeheten click & collect.

Er is jarenlang gewerkt aan de nieuwe shoppingmall. Westfield Mall of the Netherlands is de opvolger van winkelcentrum Leidsenhage, waarvan het pand is gerenoveerd, met onder meer een opvallende, golvende gevel.

Hoewel een deel van het centrum al enkele jaren geleden is opengegaan, heeft Westfield de deuren donderdag helemaal geopend. Een feestelijke opening is het niet geworden; die moet later volgen.