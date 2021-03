Na een maandenlange afname kwamen er in februari toch weer meer werklozen bij. Er waren vorige maand 340.000 mensen werkloos, wat neerkomt op 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder waren dat er 337.000. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal WW-uitkeringen ging afgelopen maand omlaag.

De werkloosheid liep tussen maart en augustus vorig jaar hard op door de coronacrisis. In augustus waren er 426.000 mensen die een baan zochten, maar er geen hadden. Vanaf dat moment daalde het aantal werklozen juist weer vijf maanden op rij. Aan die trend kwam in februari een einde, toen er drieduizend werklozen bij kwamen.

Vorige maand waren er negen miljoen mensen met een fulltime of parttime baan of als zelfstandige aan het werk. Dat is ongeveer evenveel als voor de coronacrisis. Daar stonden 4,1 miljoen mensen van tussen de 15 en 75 jaar tegenover die geen baan hadden. Het merendeel van hen wordt niet tot de werklozen gerekend, bijvoorbeeld omdat ze niet op zoek zijn naar een baan.

Het aantal WW-uitkeringen liep vorige maand terug, met 2.500 naar 286.000. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen wel opgelopen, met 45.900. Vooral onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal WW'ers in de afgelopen twaalf maanden toe, met maar liefst 67,3 procent. Bij oudere groepen is dat percentage aanmerkelijk lager.