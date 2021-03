ABN AMRO gaat praten met de Consumentenbond over een mogelijke miljoenenclaim tegen de bank vanwege 'woekerrentes' op kredieten. Dat heeft het financiële concern besloten nadat het onlangs een nederlaag bij klachteninstituut Kifid leed. ABN AMRO is het echter nog steeds niet eens met die uitspraak en stapt bovendien naar de rechter.

De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde onlangs dat ABN AMRO te veel in rekening gebrachte rente aan een consument met een flexibel krediet moet terugbetalen. Klanten mogen volgens de uitspraak verwachten dat ze minder rente hoeven te betalen als de rentes op de financiële markten omlaaggaan, tenzij de bank vooraf iets anders heeft vermeld.

Het oordeel van Kifid sterkte directeur Stef Smit van Consumentenbond Claimservice in zijn voornemen om namens andere klanten met een soortgelijke lening een miljoenenclaim in te dienen. In dat geval kan de schade voor ABN AMRO flink oplopen, omdat er naar schatting tienduizenden van dit soort leningen zijn verstrekt.

Zover is het nog niet. ABN AMRO wil momenteel alleen de betreffende klant uit de Kifid-zaak vergoeden. Daarnaast zal de bank zijn bezwaren over het Kifid-oordeel voorleggen aan een civiele rechter. Volgens ABN AMRO moet er bij het bepalen van de rente op een doorlopend krediet namelijk naar meer zaken gekeken worden dan alleen de marktrente.

'Positieve eerste stap'

Sander van Osch, verantwoordelijk voor de consumentenkredieten bij ABN AMRO, zegt dat het de intentie is om het gesprek constructief aan te gaan en tot een oplossing te komen. De rechtsgang die tegelijkertijd plaatsvindt, doet daar volgens hem niks aan af. Van Osch benadrukt dat ABN AMRO zijn verantwoordelijkheid zal pakken als uit de gesprekken duidelijk wordt dat er dingen niet goed zijn gegaan.

Smit spreekt van een "positieve eerste stap". Hij heeft binnenkort een eerste gesprek met de bank en wil dat afwachten voor hij verdere conclusies trekt.

ABN AMRO is niet de enige bank die wegens te hoge rentes voor consumenten hoge claims kan verwachten. Consumentenbond Claimservice onderzoekt ook mogelijke zaken tegen het Spaanse Santander en Vesting Finance. Crédit Agricole werd eerder om een soortgelijke zaak terechtgewezen en compenseert nu ongeveer 70.000 mensen. Daarvoor reserveerde de van oorsprong Franse kredietverstrekker 123 miljoen euro.