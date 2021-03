Eurostar hoopt binnen een maand steun te krijgen van de Britse en Franse overheid. De gesprekken daarvoor lopen momenteel en zonder snelle steun vreest het bedrijf dat de spoorverbinding in de tunnel tussen Frankrijk en Engeland voor financiële problemen exploiteert.

"We komen dichter bij het moment dat Eurostar te maken krijgt met liquiditeitsproblemen. We moeten deze gesprekken voor volgende maand afronden", zegt Jean-Pierre Farandou, de CEO van SNCF, tegen de krant Financial Times. Spoorwegmaatschappij SNCF is de grootste aandeelhouder van Eurostar.

Farandou wilde niet zeggen over hoeveel geld de gesprekken met de Franse en Britse overheid gaan. Wel zei hij dat hij hoopt het geld binnen enkele weken te ontvangen, omdat de financiële situatie "eind mei, begin juni erg moeilijk wordt".

Eurostar heeft het al sinds vorig jaar maart moeilijk. Toen viel het aantal reizigers door de coronamaatregelen met zeker 95 procent terug. Meerdere aandeelhouders hebben daarom al geld, in totaal 200 miljoen euro, in Eurostar gepompt.