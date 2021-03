Dierenspeciaalzaken hebben flink geprofiteerd van de stormloop van Nederlandse huishoudens op honden, katten, vissen en exotische vogels, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Door de lockdown kozen steeds meer mensen voor een huisdier, waardoor er flink meer kauwbotten, konijnenhokken en kattenbakkorrels over de toonbank gingen.

Dat Nederlanders steeds vaker kiezen voor een behaarde of gevederde vriend, bleek na een paar maanden lockdown al toen de Dierenbescherming aan NU.nl vertelde dat de asiels "behoorlijk leeg zijn". Cijfers van Dibevo, branchevereniging van de gezelschapsdierensector, bevestigen dat beeld: ons land telde vorig jaar bijna 27 miljoen huisdieren, tegenover ruim 25 miljoen in 2019.

"Door corona zaten mensen thuis waardoor veel van hen, vaak uit gezelligheid, ervoor kozen om een huisdier te nemen", zegt Ard Malenstein, CEO van Nederlands grootste dierenwinkelketen Pet's Place. Het maakte niet uit of het nou honden, katten, exotische vogels of vissen waren, volgens Malenstein was elke huisdierensoort meer in trek dan voor de coronacrisis.

En dat vertaalt zich dus naar goed draaiende dierenwinkels: Pet's Place, maar ook Discus dierenspeciaalzaken en online winkel zooplus zagen de verkopen in het coronajaar 2020 flink toenemen.

Hondenkussen moet bij het interieur passen

De huisdierengekte voltrekt zich over de hele linie: van kussens tot speeltjes en van puppybenches tot luxevoer. "Als je een puppy koopt, hoort daar natuurlijk van alles bij: zoals een halsband, een bench, maar ook snacks en speeltjes", vertelt Bert de Jonge, algemeen directeur van Discus.

De portemonnee wordt niet alleen getrokken voor nieuwe diertjes, ook de huidige huisdieren worden in de watten gelegd. Mensen die thuiswerken krijgen vaker te maken met de smekende ogen van de dieren, waardoor er toch snel een extra snoepje wordt gegeven of een nieuw speeltje wordt gekocht. "Mensen zijn meer thuis gaan werken, daarom is het leuker om met de kat te spelen en gaan we er ook vaker op uit met de hond. Ze krijgen dus meer aandacht", aldus De Jonge.

Malenstein ziet dat er steeds vaker 'humane' spullen worden gekocht voor huisdieren. "Een hondenkussen moet in het interieur passen, er worden modieuze halsbanden gekocht en we zien steeds vaker jasjes voor honden", aldus het hoofd van Pet's Place. Ook wordt er steeds meer geld gestoken in natuurlijk voer, met veel vlees of vis.

'Consumenten in de watten leggen om ze te behouden'

Ook de beursgenoteerde online diergigant zooplus ging het voor de wind in 2020. Zij zagen de eerste piek al in maart, vertelt directeur van de Nederlandse tak Roberto Damen. "Mensen begonnen zich zorgen te maken over tekorten in supermarkten, dus gingen ze hamsteren." In de loop van het jaar stabiliseerde de groei weer enigszins, maar de onderneming verwacht de omzet ook dit jaar met dubbele cijfers te zien groeien.

Hetzelfde geldt voor Pet's Place: moederbedrijf IJsvogel Retail zag de omzet keihard toenemen van 180 miljoen naar meer dan 250 miljoen euro. Verder heeft de dierenwinkelketen flinke uitbreidingsplannen: de keten wil van 175 naar 240 vestigingen. Daarbij mikt het bedrijf met name op grote winkels.

Het is nu aan de dierenwinkels om de nieuwe klanten ook na de lockdown vast te houden. "We zitten nu aan de goede kant van de streep, maar dit zal wel weer afvlakken als iedereen weer open mag", aldus De Jonge van Discus. "Het is aan ons om iedere nieuwe klant dusdanig in de watten leggen met onze kennis en service om ze binnen te houden."