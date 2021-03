Om de toerismesector een boost te geven, opent IJsland zijn grenzen voor iedereen die tegen COVID-19 gevaccineerd is. Reizigers uit Schengenlanden konden er al naar toe, maar vanaf donderdag kunnen ook bijvoorbeeld Britten en Amerikanen een weekendje Reykjavik boeken. Het besluit komt op een opvallend moment, want het land wordt al weken geteisterd door duizenden kleine aardbevingen.

Toerisme is belangrijk voor de economie van IJsland, maar het aantal reizigers is vanwege de coronapandemie fors teruggelopen. Om toch weer wat toeristen te verwelkomen, heeft de IJslandse regering besloten de grenzen weer voor iedereen te openen.

Voorwaarde is wel dat de reiziger volledig tegen COVID-19 gevaccineerd is. Dus alleen een eerste dosis van bijvoorbeeld het BioNTech/Pfizer-vaccin is niet genoeg. De tweede prik moet ook toegediend zijn. Iemand die al COVID-19 heeft gehad en inmiddels is hersteld, is ook welkom.

Overigens mochten Nederlanders en andere toeristen uit de Schengenzone, waartoe veel Europese landen behoren, al het land in. Nu zijn de grenzen dus geopend voor de rest van de wereld.

IJsland sluit zich met het besluit aan bij onder meer Griekenland. Het Zuid-Europese land opent in mei de grenzen voor toeristen die gevaccineerd zijn, het virus al hebben gehad of een negatieve testuitslag kunnen overleggen.

Tienduizenden aardbevingen in IJsland in afgelopen weken

Het zit IJsland echter niet mee. Juist nu de grenzen verder opengaan, kampt het land met een reeks aardbevingen. In de afgelopen weken zouden er enkele tienduizenden zijn waargenomen. Volgens kenners kan dat duiden op een aanstaande vulkaanuitbarsting.

De verwachting is dat een eventuele uitbarsting niet voor zoveel problemen zorgt als die in 2010, toen een aswolk van een IJslandse vulkaan geruime tijd het vliegverkeer verstoorde.