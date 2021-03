BMW heeft in het tweede helft van het jaar meer auto's dan ooit verkocht, meldt de Duitse autobouwer woensdag. Ook heeft BMW bekendgemaakt dat de helft van de verkopen in 2030 uit elektrische auto's moet bestaan. Daarmee sluit het aan bij diverse andere fabrikanten, die recent ook duurzame doelstellingen hebben uitgesproken.

In het tweede deel van het jaar verkocht BMW in totaal 1,36 miljoen auto's. Het gaat dan om alle merken van het bedrijf samen, dus inclusief Mini en Rolls-Royce. Het was de sterkste tweede jaarhelft in de geschiedenis van de autofabrikant.

De cijfers zijn opvallend, omdat de automarkt in de eerste helft van het jaar nog duidelijk last had van de coronapandemie. Veel fabrieken waren zelfs tijdelijk gesloten. De verkopen hebben zich, in ieder geval bij BMW, dus goed hersteld van de klap van de eerste lockdown.

Woensdag maakten de Duitsers ook bekend dat de helft van de verkochte auto's elektrisch moet zijn in 2030, waarbij de Mini's zelfs allemaal elektrisch moeten zijn in het begin van het volgende decennium. Momenteel rijdt 8,3 procent van de verkochte auto's van het bedrijf op stroom. Daarnaast willen de Duitsers voertuigen gaan bouwen met herbruikbare onderdelen.

Met de doelstelling is BMW wat voorzichtiger dan diverse concurrenten. Zo heeft Volvo gezegd dat het in 2030 alleen nog maar stekkerauto's wil verkopen, terwijl Volkswagen heeft gezegd dat tegen die tijd 70 procent van zijn in Europa verkochte auto's elektrisch moet rijden. Het gaat dan om auto's van het Volkswagen-merk. Ford wil in 2026 in Europa alleen nog maar semi- of volledig elektrische auto's verkopen.