Vliegtuigen zullen naar verwachting pas over enkele jaren weer net zo vol zitten als voor de coronacrisis. Tot die tijd zal het vliegverkeer beperkt zijn. De markt voor zakenreizen herstelt mogelijk nooit volledig, stelt ING woensdag. Het goederenvervoer komt dit jaar waarschijnlijk al wel op het niveau van voor de pandemie, waar onder meer het wegtransport en de containerscheepvaart van zullen profiteren.

De luchtvaart kreeg een forse dreun tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Na een kleine opleving in de zomer zakte het in het afgelopen najaar opnieuw in. En nog steeds is het aantal passagiers zeer beperkt. Zo kreeg Schiphol vorige maand 90 procent minder reizigers te verwerken dan in februari 2020, de laatste maand zonder lockdown.

Zo dramatisch zal het dit jaar niet blijven, denkt ING. Volgens de bank komt het vliegverkeer in 2021 uit op 40 tot 50 procent van het precoronaniveau. Vooral in de tweede helft van dit jaar nemen naar verwachting meer mensen het vliegtuig. Dan zullen meer mensen zijn gevaccineerd en hebben regeringen naar verwachting veel contactbeperkende maatregelen versoepeld.

In de jaren daarna stijgt het aantal passagiers verder, waardoor het medio dit decennium weer op het niveau van voor de pandemie zit. Voor de lange termijn denkt ING dat het vliegverkeer met zo'n 4 procent per jaar blijft toenemen. Deze groei is kleiner dan die voor de coronacrisis. Toen ging het om jaarlijks zo'n 6 procent groei.

Het goederenvervoer doet het aanmerkelijk beter. De wereldwijde scheepvaart is dit jaar al volledig hersteld van de klap van vorig voorjaar. De verwachting is dat over zee zelfs meer wordt vervoerd dan in 2019. Dat komt onder meer door de groeiende handel in China. Ook het wegtransport profiteert.