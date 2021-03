De geldigheid van de reisvouchers die sinds vorig jaar worden verstrekt, wordt met twee maanden verlengd tot veertien maanden. Dat heeft de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) dinsdag aan NU.nl laten weten.

De geldigheid van de eerste uitgegeven vouchers eindigt op 17 maart, maar Brussel heeft nog geen groen licht gegeven voor de zogenoemde voucherbank, waar geld geleend kon worden om het geld aan consumenten terug te betalen. Daardoor dreigden touroperators in de problemen te komen.

In totaal staat voor zo'n 600 miljoen euro aan vouchers uit. Reisbrancheorganisatie ANVR introduceerde de vouchers medio maart vorig jaar als alternatief voor het direct terugbetalen van de talloze reizen die plotsklaps geannuleerd moesten worden door de uitbraak van COVID-19.

Die vouchers hadden een geldigheid van een jaar. In de tussentijd konden ze worden ingewisseld voor een andere vakantie, maar na een jaar moesten ze hoe dan ook terugbetaald worden. Omdat reisorganisaties nog steeds geen inkomsten hebben, schoot de overheid de sector daarbij te hulp.

Er werd een voucherfonds opgericht, waar touroperators geld uit konden lenen om de consument terug te betalen. Dat is een vorm van staatssteun, daarom moet Brussel daar toestemming voor geven. Maar die is er nog niet. SGR-directeur Erik Jan Reuver zegt te verwachten dat die toestemming er binnen twee maanden wel is.

Verder kunnen consumenten van wie de vervaldatum is verstreken en die nul op rekest krijgen bij de touroperator, vanaf woensdag een claim indienen bij de SGR. "Dat kan tot twee maanden na de vervaldatum", aldus Reuver. De SGR verzekert consumenten ervan dat zij hoe dan ook hun geld terugkrijgen.

Het gaat hierbij uitsluitend om vouchers die zijn uitgegeven met SGR-garantie.