Keukenhof dacht zaterdag open te gaan, maar dat mag niet. Vorig jaar zijn de bloemen uitgebloeid zonder dat bezoekers ze konden bewonderen, dit jaar dreigt eenzelfde scenario. Dat betekent een miljoenenverlies voor het park, maar de impact strekt zich volgens directeur Bart Siemerink uit over een veel groter gebied en een langere periode, zo zegt hij in gesprek met NU.nl.

Zeven miljoen bollen zijn er afgelopen najaar in de grond gegaan, in de hoop en verwachting dat Keukenhof op 20 maart de deuren kon openen. Dat gaat in ieder geval niet door. "Of en wanneer we wel open mogen weten we niet. Zodra het kan, doen we het", zegt Siemerink.

Ondertussen wordt rekening gehouden met weer een verlies van 5 tot 10 miljoen euro. Aan omzet verdampt 22 miljoen euro als het park helemaal niet open kan. Volgens de directeur van het park, gaan ook in de regio vele tonnen aan inkomsten verloren. "Dat gaat van huisjesverhuur, taxi's en eten tot onderhoud in het park aan toe. Het gaat om duizenden arbeidsplaatsen."

De impact van een normaal seizoen strekt zich geografisch uit tot Amsterdam. "Maar het park is ook een levende expositie van de sierteelt. Exporteurs tonen dat aan hun klanten. Als dat allemaal niet kan, heeft dit ook impact op de langere termijn."

De Keukenhof is in normale jaren 'maar' acht weken open. "We zijn het enige land ter wereld met een piek in het voorjaarstoerisme, dankzij de tulpen. Dat gaat zowel om buitenlandse als Nederlandse toeristen." Dat die buitenlandse toeristen dit jaar niet komen, was al langer duidelijk. Bij een aantal van 750.000 tot 800.000 bezoekers speelt de Keukenhof quitte.

Doodleuk selfies maken in de bollenvelden

"In 2019 hebben we 300.000 bezoekers uit eigen land gehad. Als dat dit jaar kan, dan zijn we nog wel verlieslatend. De bollen zitten al in de grond, de meeste kosten zijn al gemaakt. Maar dan kunnen mensen er in ieder geval nog van genieten." Siemerink denkt dat dit ook veilig kan in het park. "Iets meer dan vijfduizend mensen per dag in het park, die zie je niet eens."

Keukenhof omvat 32 hectare, vijftig voetbalvelden, en heeft 15 kilometer aan wandelpaden. Het park dacht open te kunnen gaan met maatregelen zoals uitsluitend online kaartjesverkoop, met tijdsloten en mechanische toegangspoortjes. Bovendien zouden alle gebouwen gesloten blijven en de horeca zo opereren als in de wereld buiten het park, alleen to go.

Het is niet zo dat als Keukenhof dit jaar niet open mag, het park financieel ten onder gaat. "We zijn een stichting zonder winstoogmerk, met een solide vermogen", vertelt directeur Siemerink. "We staan niet met onze rug tegen de muur. Het financiële leed is nu toch al geleden. Laat mensen in ieder geval genieten van de bollen."

Iedereen zal zich nog de beelden van vorig jaar herinneren, waarbij toeristen doodleuk in de bollenvelden in de omgeving gingen staan om selfies te maken. "We zijn wereldberoemd om onze bollenvelden, ook in Nederland. Dat verandert niet ineens door corona. Als mensen hier niet kunnen kijken, doen ze dat ongetwijfeld wel in de omgeving."