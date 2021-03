De Nederlandse deeldienst Swapfiets breidt opnieuw uit naar enkele nieuwe Europese steden. In Barcelona rijden de fietsen van het bedrijf inmiddels rond en dat is vanaf volgende maand ook zo in Wenen, Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse, meldt Swapfiets dinsdag.

Swapfiets was al actief in Parijs en daar is de vraag zo bemoedigend dat het bedrijf het ook in andere steden in Frankrijk gaat proberen. Met Spanje en Oostenrijk erbij komt het aantal landen waarin het Nederlandse bedrijf actief is op acht.

Het bedrijfsmodel van Swapfiets zit eigenlijk tussen het verhuren en het verkopen van fietsen in. Voor 15 euro per maand krijg je bij het bedrijf een fiets tot je beschikking. Die wordt van jou, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een ov-fiets, maar als je een lekke band hebt, kun je hem meteen inruilen voor een ander exemplaar.

Swapfiets zegt het tij mee te hebben. Steden steken de laatste jaren toch al veel geld in een goede fietsinfrastructuur en door de coronapandemie is dat proces in een stroomversnelling gekomen. In grote steden als Barcelona en Wenen fietsen mensen steeds vaker, stelt CEO Marc de Vries: "We geloven dat we echt kunnen bijdragen aan het leefbaarder maken van deze steden."

Inmiddels hebben 220.000 mensen een abonnement bij Swapfiets.