Ook in februari hebben consumenten meer online afgerekend dan met de pinpas, blijkt dinsdag uit gegevens van verwerker van online betalingen iDEAL. In januari gebeurde het voor het eerst dat er meer geld langs de digitale kassa ging dan langs de normale. Oorzaak is uiteraard de aanhoudende lockdown, waardoor veel winkels zeer beperkt open zijn en restaurants en cafés dicht zijn.

De populariteit van webwinkelen stijgt al sinds de invoering van de eerste contactbeperkende maatregelen in maart vorig jaar. Maar pas sinds dit jaar kopen klanten online meer dan in reguliere winkels.

Vorige maand verwerkte iDEAL voor in totaal 7,53 miljard euro aan webbetalingen. Met de pinpas is in dezelfde maand voor 7,17 miljard euro afgerekend. Daarmee is het verschil wel wat kleiner geworden dan in januari, toen tussen beide betaalmethodes een verschil van ruim 1 miljard euro zat.

iDEAL verwerkte vorige maand 88,3 miljoen betalingen. In 14,7 miljoen gevallen ging het om transacties tussen particulieren, bijvoorbeeld tikkies. Als deze buiten beschouwing worden gelaten, zijn er in februari ruim 66 procent meer online betalingen geweest dan in dezelfde maand vorig jaar. Het aantal pintransacties was in februari juist ruim 30 procent lager dan een jaar eerder.

Niet alle online aankopen worden via iDEAL gedaan. Wel is de betalingsverwerker met ruime afstand marktleider en bieden zijn gegevens daarom een goed beeld van de groeiende populariteit van webwinkelen. Bovendien geven de pincijfers ook geen totaaloverzicht, omdat klanten in winkels bijvoorbeeld ook contant kunnen betalen.

De vraag is of er in maart nog steeds meer online dan offline wordt gekocht. Sinds 3 maart zijn niet-essentiële winkels weer beperkt open. Aanvankelijk mochten er twee mensen per verdieping tegelijk naar binnen. Op dinsdag 16 maart is dit maximum opgeschroefd naar één klant per 25 vierkante meter.