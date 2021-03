Ruim een half miljoen mensen reisden vorige maand van, naar of via luchthaven Schiphol. Dat zijn er bijna 90 procent minder dan een jaar eerder, toen het coronavirus zich nog tot China beperkte. Het aantal vluchten lag vorige maand 70 procent lager dan een jaar eerder, meldt de luchthaven dinsdag.

Van de meer dan 500.000 reizigers die in februari op Schiphol waren, hadden zo'n 290.000 passagiers alleen een overstap op de luchthaven. "Het gaat bij de overstappers om 145.000 unieke reizigers, die in de internationale telwijze tweemaal worden meegenomen: bij aankomst en vertrek", verduidelijkt Schiphol.

Als gevolg van alle beperkingen op de bestemmingen waarmee Schiphol verbonden is, werd minder gereisd. Bij de continenten was de afname volgens de luchthaven het grootst in de passagiersstromen van en naar Noord-Amerika. Daar was de daling groter dan 90 procent. Bij Latijns-Amerika ging het om een terugloop van 80 procent.

In februari vorig jaar reisden nog 4,7 miljoen passagiers via de luchthaven van Amsterdam. Schiphol rapporteert inmiddels een jaar vervoercijfers waarbij sprake is van grote krimp als gevolg van de coronacrisis. Vanaf de maand maart zal het verschil waarschijnlijk kleiner zijn, aangezien dan coronamaanden met elkaar vergeleken worden.