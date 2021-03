Nokia wil in de komende drie jaar tussen de vijfduizend en tienduizend banen schrappen, heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd. Met de bezuiniging wil het bedrijf kosten besparen, zodat er meer geld vrijkomt om te investeren in onderzoek naar onder meer 5G.

Momenteel werken er bij de Finse telecomgigant zo'n 90.000 mensen. Dat moeten er in 2023 nog tussen de 80.000 en 85.000 zijn. Hierdoor hoopt het bedrijf de jaarlijkse kosten met zo'n 600 miljoen euro te verlagen. Hoeveel banen er precies verdwijnen, hangt volgens Nokia af van hoe de markt zich ontwikkelt.

Of ook in Nederland arbeidsplaatsen worden geschrapt, is nog niet duidelijk. Op het Finse hoofdkantoor verdwijnen volgens een Vakbondsvertegenwoordiger zo'n 300 banen.

Het schrappen van de banen maakt deel uit van een herstructurering van het bedrijf. Die bestaat uit het snijden in de kosten voor onder meer personeel, terwijl tegelijkertijd meer geld wordt uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) en hogere salarissen voor werknemers die in dienst kunnen blijven.

Nokia is met diverse andere bedrijven verwikkeld in een hevige strijd om de aanleg van 5G-netwerken. Onder meer het Zweedse Ericsson en het Chinese Huawei zijn op dat vlak belangrijke concurrenten. De vorig jaar aangetreden topman Pekka Lundmark heeft eerder al gezegd dat Nokia er alles aan zal doen om op het gebied van 5G marktleider te worden.