Fraport, exploitant van de luchthaven van Frankfurt, heeft 2020 afgesloten met een verlies van 690 miljoen euro. De rode cijfers zijn het eerste verlies voor de Duitse luchthavenexploitant in twintig jaar.

Het negatieve resultaat is te wijten aan de coronacrisis, waardoor het luchtverkeer nagenoeg tot stilstand kwam. In Frankfurt slonk de passagiersstroom vorig jaar met bijna drie kwart. De luchthaven verwelkomde vorig jaar 18,8 miljoen reizigers.

Het resultaat van Fraport is vergelijkbaar met dat van Schiphol. De Nederlandse luchthavenexploitant sloot 2020 af met een verlies van 563 miljoen euro. Schiphol verwelkomde 71 procent minder reizigers. In totaal reisden vorig jaar bijna 21 miljoen reizigers van en naar de luchthaven.

Frankfurt Airport was lange tijd de drukste Europese luchthaven na Heathrow in London, Charles de Gaulle in Parijs en Schiphol. Inmiddels is Frankfurt afgezakt naar de zesde plaats, mede door de opkomst van Sheremetyevo International Airport in Moskou en het nieuwe Istanbul Airport in Turkije.

Voor dit jaar rekent Frankfurt Airport op 20 tot 25 miljoen reizigers. Daarmee komt de omzet van de groep naar verwachting uit op 2 miljard euro. Het bedrijf denkt ook dit jaar af te sluiten met een verlies. Wel zal het resultaat waarschijnlijk beter zijn dan dit jaar.