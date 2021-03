Zalando kon afgelopen jaar al volop profiteren van de gestegen populariteit van webshoppen, maar dit jaar lijkt nóg beter te worden voor de online kledingwinkel. Het bedrijf heeft in de eerste weken van dit jaar al dusdanig veel verkocht dat het de verwachtingen voor het eerste kwartaal en de rest van het jaar fors opschroeft, meldt Zalando maandag.

De Duitse webwinkel denkt dat het in de eerste drie maanden van dit jaar maar liefst 50 procent meer verkoopt dan aanvankelijk verwacht. Een oorzaak voor die stijging geeft het bedrijf niet, maar de strenge contactbeperkende maatregelen die nog altijd in veel landen van kracht zijn, lijken de meest logische verklaring.

De totale jaaropbrengsten komen naar verwachting uit op maximaal 10,3 miljard euro. Dat is 29 procent hoger dan in het afgelopen jaar, waarin Zalando ook al fors meer omzet boekte dan het jaar ervoor.

Hoewel het bedrijf dinsdagochtend pas met de definitieve cijfers over 2020 komt, heeft het maandagavond al een inkijkje in de resultaten gegeven. De totale opbrengsten bedroegen afgelopen jaar 8 miljard euro, wat 23,1 procent meer was dan het jaar ervoor. De winst voor rente en belastingen (ebit) kwam op 420,8 miljoen euro uit.

Zalando kon vorig jaar, net als veel andere bedrijven, profiteren van een explosieve groei van het online shoppen. Door de lockdownmaatregelen moesten veel reguliere winkels hun deuren tijdelijk sluiten.

In een aantal landen zijn winkels nog steeds dicht of mogen ze slechts een beperkt aantal klanten ontvangen. Daardoor koopt de consument steeds vaker online. Overigens zat het webwinkelen voor de uitbraak van de coronacrisis ook al in de lift.