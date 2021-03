Spanje wil testen gaan doen met een vierdaagse werkweek. Een voorstel van de linkse oppositiepartij Más País heeft toestemming gekregen van de regering in Madrid, schrijft The Guardian maandag. Volgens de initiatiefnemers zorgen kortere werkweken voor hogere productiviteit, minder verzuim en een beter klimaat. Werkgeversorganisaties zijn minder enthousiast.

De discussie over kortere werkweken speelt wereldwijd in meer landen. Ook zijn er al diverse testen opgestart, bijvoorbeeld door Unilever, dat er in Nieuw-Zeeland aan snuffelt. Testprojecten op initiatief van een overheid zijn er daarentegen nog niet of nauwelijks geweest.

De Spaanse regering wil bekijken welke voordelen het biedt en is daarom op zoek naar bedrijven die ermee willen starten. Hoe de test er precies uit komt te zien en hoeveel bedrijven en werknemers meedoen, is nog niet duidelijk. Ook is nog onbekend welk deel van de kosten de deelnemende bedrijven vergoed krijgen door de overheid.

Wel heeft Más País als voorwaarde gesteld dat er een flinke reductie van het aantal gewerkte uren is, zonder dat er banen verdwijnen of salarissen omlaaggaan. Tevens zou de partij graag zien dat er 50 miljoen euro voor het plan wordt vrijgemaakt, om werkgevers te compenseren die met de kortere werkweek aan de slag gaan.

Het voorstel komt na een proefproject van het Spaanse bedrijf Software Delsol. Dat was vorig jaar de eerste organisatie die een vierdaagse werkweek invoerde. Mogelijk dat in de herfst van dit jaar al wordt gestart met de landelijke proef.

Er is ook kritiek. Zo heeft een voorman van werkgeversorganisatie CEOE gezegd dat het plan "gekkenwerk" is. Nu het land uit de coronacrisis komt, is het volgens hem juist van belang om méér te werken en niet minder.