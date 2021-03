Het aantal hoveniers in Nederland groeit al jaren. De teller staat nu op iets meer dan dertienduizend. Maar wie dit voorjaar graag zijn tuin wil laten doen, komt bedrogen uit. Volgens de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is de vraag nog niet eerder zo groot geweest als nu.

Zowel de vraag naar hoveniers als het aanbod van hoveniersbedrijven groeit al jaren, aldus Richard Maaskant van de VHG. "Sinds de coronacrisis is de vraag alleen maar verder toegenomen doordat er nog meer aandacht is voor de directe leefomgeving. Niet alleen voor het huis, maar ook voor de tuin."

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat het aantal hoveniersbedrijven de afgelopen vijf jaar met maar liefst 30 procent, of drieduizend bedrijven, is toegenomen. "Ook tijdens deze huidige crisis neemt het aantal bedrijven nog verder toe", weet Maaskant. Een deel van het werk van hoveniers is ook niet crisisgevoelig en de huidige lockdown draagt juist alleen maar bij tot meer werk.

Dat mensen niet op vakantie kunnen, doet daar nog een schepje bovenop. "De combinatie van niet weg kunnen en daardoor meer van je eigen tuin willen genieten plus dat je geen geld aan vakantie uitgeeft, kan nog extra motiveren om de tuin onder handen te nemen." Als je dat op korte termijn nog wil laten doen, ben je te laat.

Minder bestrating, meer biodiversiteit

"Bedrijven willen het werk graag aannemen, maar daar moeten ze wel tijd voor hebben. April of mei zal nu al niet meer lukken." Dat hoveniers de laatste jaren al meer gewild zijn, komt volgens de VHG niet alleen door de verhoogde aandacht voor huis en tuin, maar ook door het toenemende belangstelling voor het klimaat. "En de individuele bijdrage daaraan."

Mensen willen meer planten in hun tuin. "Zeker als het bestaande tuinen betreft. Er is meer oog voor biodiversiteit en men wil minder bestrating." Het is wel vooral de particuliere markt die nu floreert. "Je ziet dat bij de publieke markt de hand op de knip gaat, de overheid moet bezuinigen."

Gelukkig voor de hoveniers en groenvoorzieners, laten bomen, planten en onkruid zich niet van de wijs brengen. "Het onderhoud en beheer van de buitenruimte gaat altijd door. Bomen moeten gesnoeid worden en onkruid gewied. Het kan misschien even op een lager pitje, maar we werken met levend materiaal. Crisis of niet, dat groeit wel door."