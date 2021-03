Winkels mogen vanaf dinsdag maximaal vijftig klanten tegelijkertijd ontvangen en daarmee wordt het aantal diensten dat kan worden aangeboden ook verder verruimd. Bij de meeste winkels kunnen ook weer spullen worden geruild en geretourneerd. IKEA doet dat niet en GAMMA laat maandag desgevraagd weten het fijn te vinden als mensen kunnen wachten.

"We kunnen dat nog niet faciliteren", zegt een woordvoerder van IKEA. "We gaan nog steeds maar beperkt open en hebben ook nog click & collect. We moeten keuzes maken." Volgens de woordvoerder hoeven klanten zich geen zorgen te maken of ze hun geld wel terugkrijgen, ook al duurt het langer voordat iets retour kan.

"De retourvoorwaarden zijn heel flexibel." Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij de bouwmarkten van Intergamma, GAMMA en Karwei. Daar kunnen klanten al wel spullen ruilen of terugbrengen die via click & collect of nog voor de lockdown medio december zijn gekocht. "We vinden dat klanten dat moeten kunnen doen. Maar als ze nog even kunnen wachten, zou dat fijn zijn."

Net als IKEA wijst Intergamma op het voor deze grote winkels toch nog altijd beperkte aantal klanten dat naar binnen mag. "Dan helpen we liever klanten die echt omhoogzitten." Daarbij komt het feit dat er al veel verschillende 'stromen' door de winkel gaan, zoals click & collect, het winkelen op afspraak en in het geval van GAMMA ook de PostNL-punten.

IKEA wijst er ook op dat klanten vanaf dinsdag alleen moeten komen. "Er worden geen uitzonderingen gemaakt, helaas ook niet voor baby's en kinderen." De woordvoerder benadrukt dat ondanks deze versoepeling een paar honderd klanten per dag nog altijd een heel ander verhaal is dan een paar duizend, zoals in normale tijden.

'Laat de winkelier eerst wat verdienen'

Brancheorganisatie Raad Nederlandse Detailhandel (RND) doet een beroep op consumenten om niet meteen in de eerste week de winkels plat te lopen met spullen die geruild of teruggebracht worden. "Laat de winkelier eerst wat verdienen." Het kabinet stond na de initiële volledige sluiting van niet-essentiële winkels in eerste instantie alleen click & collect toe.

"Daarbij mochten klanten spullen niet ruilen of retourneren, want dan werkte het principe niet meer", zegt directeur Eus Peters van de RND. Het kabinet stond dat niet toe om funshoppen tegen te gaan, maar voor click & collect of bellen en afhalen gelden dezelfde regels als normaal voor kopen op afstand. "Dat houdt in dat je de aankoopovereenkomst veertien dagen mag ontbinden."

Aangezien terugbrengen op last van de overheid niet mocht, hebben alle winkels die termijn verlengd. "We realiseren ons dat het aantal retouren na zoveel weken sluiting ook toeneemt", zegt de woordvoerder van Intergamma. "Hoe we het organisatorisch allemaal gaan doen, wordt echt een uitdaging."

IKEA en de Bijenkorf zijn voor zover bekend de laatste grote winkelketens die vanaf dinsdag ook meedoen aan winkelen op afspraak. Alle andere winkelbedrijven, zoals HEMA, Action en Blokker, deden dat evenals kleinere winkels al eerder. H&M doet sinds afgelopen vrijdag mee.

Het winkelen op afspraak was sinds 3 maart toegestaan, maar dan voor maximaal twee klanten per verdieping. Dat wordt vanaf dinsdag versoepeld naar een klant per 25 vierkante meter, met een maximum van vijftig per winkel tegelijkertijd. De winkels bepalen zelf hoelang een klant mag blijven shoppen. Dat moet wel minimaal tien minuten zijn.