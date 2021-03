Het aantal overnachtingen in hotels, pensions en andere slaapplekken in de Europese Unie (EU) is vorig jaar ruim gehalveerd, zo blijkt uit cijfers die het Europese statistiekbureau Eurostat maandag heeft gepubliceerd. De daling in Nederland was van alle 27 lidstaten het kleinst. Dat kwam vooral doordat relatief veel Nederlanders besloten om in eigen land op vakantie te gaan.

In 2020 werd in de EU 1,4 miljard keer overnacht in een toeristische accommodatie. Dat is 52 procent minder dan in het jaar ervoor. De cijfers hebben betrekking op zowel zakelijke reizen als vakantieboekingen en op zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen. De oorzaak van de afname is logischerwijs de invoering van de lockdownmaatregelen.

In Nederland bleef het aantal overnachtingen met een daling van ongeveer 30 procent nog enigszins op peil. De andere EU-lidstaten hadden het zwaarder te verduren. Vooral Cyprus, Griekenland en Malta zagen dat hun hotels leeg bleven, met dalingen van boven de 70 procent in vergelijking met 2019.

Dat Nederland er nog relatief goed van afkwam, had vooral te maken met Nederlanders die in de zomermaanden massaal in eigen land op vakantie gingen. Het verlies beperkte zich daar tot ongeveer 10 procent. Wel kwamen er bijna 60 procent minder buitenlanders naar Nederland.

Zowel qua binnenlandse als buitenlandse toeristen deed ons land het beter dan het Europese gemiddelde, dat respectievelijk -38 en -68 procent bedroeg. Vooral april en mei waren dramatische maanden.

In veel landen kwamen amper nog toeristen. Zo waren er in april 92 procent minder overnachtingen in Italië en de maand erop 97 procent minder overnachtingen in Griekenland.