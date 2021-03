Sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar is in de horeca ruim 70 procent minder bier verkocht. Afgelopen maand werd over de hele linie 30 procent minder bier afgezet. In de horeca was de daling meer dan 90 procent. Dat meldt de Vereniging Nederlandse Brouwers, de koepelorganisatie van de bierbrouwers, maandag.

Voor thuisconsumptie werd in de maand februari wel iets meer bier verkocht vergeleken met een jaar eerder. Het ging om een bescheiden toename van 2,9 procent. "De bierverkoop in de horeca is vrijwel volledig stilgevallen", aldus de Vereniging Nederlandse Brouwers.

Het biervolume dat in de horeca is afgezet, is over de afgelopen twaalf maanden niet één keer in de buurt gekomen van het jaar ervoor, ook niet in de maanden dat de horeca met beperkingen open was. De daling was met 29 procent het kleinst in september. In juli en augustus ging het om dalingen van respectievelijk 33 procent en 37 procent.

In juni vorig jaar, toen de horeca weer open mocht, lag de bierverkoop in de cafés, hotels en restaurants meer dan de helft lager (58 procent) dan het jaar ervoor. De brouwers zeggen te hopen dat iedereen zich aan de regels houdt. "Zodat we hopelijk snel samen weer kunnen proosten."