Vier grote pensioenfondsen hebben hun dekkingsgraad afgelopen maand weten te verbeteren. Onder meer ambtenarenfonds ABP, het grootste van alle fondsen, stond er eind februari een stuk beter voor dan een maand eerder. Ook metaalfondsen PME en PMT en pensioenfonds voor de zorgsector PFZW kregen meer geld in kas.

Om te bepalen hoe fondsen er financieel voorstaan, wordt gekeken naar de dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen het geld dat een fonds moet betalen aan toekomstige pensioenen en de hoeveelheid geld die het nu in kas heeft. Aan de hand daarvan wordt eind dit jaar bepaald of de pensioenuitkeringen omlaag moeten.

Eind 2021 moet deze graadmeter boven de 90 procent zitten. Bovengenoemde fondsen zaten eind vorige maand alle vier ruim boven dit percentage. Zo steeg de dekkingsgraad bij ABP van 93,8 procent eind januari naar 97,5 procent eind februari, een verbetering van 3,8 procentpunt.

Ook PME en PMT, de fondsen voor personeel uit de metaal- en technieksector, verbeterden hun positie vorige maand naar respectievelijk 99,2 en 96,2 procent. PFZW steeg van 92,2 naar 94,5 procent. De fondsen profiteerden vorige maand van stijgende beurskoersen en hogere marktrentes.

Een ander groot fonds, bpfBOUW, heeft nog geen gegevens gepubliceerd over zijn dekkingsgraad eind februari, maar het had eind januari wel een dekkingsgraad die ver boven die van de andere vier stond.

Pensioenkorting vorig jaar op tijd afgewend

Vorig jaar dreigden diverse fondsen de pensioenen te moeten korten. Gedurende het jaar kwamen de dekkingsgraden van sommige fondsen enige tijd onder de 90 procent. Als dit aan het einde van vorig jaar nog steeds zo was geweest, hadden de fondsen de uitkeringen moeten verlagen. Ze konden echter op tijd hun positie verbeteren, waardoor de pensioenen niet hoefden te worden aangepast.

Op dit moment ziet het er voor de fondsen nog wat beter uit. Toch zegt dat weinig over de pensioenen voor 2022. De dekkingsgraad aan het einde van dit jaar bepaalt of er aanpassingen nodig zijn.