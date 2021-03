Het aantal mensen dat met betalingsproblemen kampt, is vorig jaar ondanks de pandemie afgenomen, meldt Stichting BKR maandag. Eind vorig jaar hadden 657.000 mensen moeite met het betalen van hun rekeningen, tegenover 695.000 een jaar eerder. Onder jongeren tot 25 jaar nam het aantal probleemgevallen juist toe.

Van alle inwoners in Nederland had eind vorig jaar 4,5 procent moeite met het betalen van rekeningen. Een jaar eerder was dat aandeel nog 4,75 procent. Dat het aantal probleemgevallen in Nederland vorig jaar is afgenomen, komt volgens BKR vermoedelijk door de steunmaatregelen van het kabinet.

"Veel kredietaanbieders, zoals banken, zijn op dit moment coulanter dan normaal en er zijn veel preventieve betalingsregelingen getroffen", legt BKR-voorzitter Peter van den Bosch uit. Hij verwacht dat de problemen de komende tijd juist groter worden.

Eind vorig jaar waren er 34.000 jongeren tot 25 jaar met betalingsproblemen. Een jaar eerder waren dat er nog 32.000. Vermoedelijk hangt dit samen met het feit dat vooral tijdens de eerste coronagolf relatief veel jongeren hun baan kwijtraakten.

"Het is ontzettend belangrijk dat we oog hebben voor de groeiende groep jongeren met betalingsproblemen. Zij hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, hebben vaak een forse studieschuld en worstelen met hun onzekere (financiële) positie", benadrukt Van den Bosch.

De groep tussen 41 en de 50 jaar telt de meeste mensen met betalingsproblemen: 160.000 van hen hebben moeite met het betalen van facturen. Ook eind 2019 was dit al de grootste groep met betalingsproblemen.