Waar in Nederland de teller op zo goed als duizend Albert Heijn-winkels staat, is de supermarktketen in België op weg naar honderd filialen. Deze week wordt het zestigste Belgische filiaal geopend, zo laat het bedrijf maandag weten. Het is nu tien jaar geleden dat AH de eerste zaak in Vlaanderen opende.

Afgelopen zomer begon het supermarktbedrijf ook met het bezorgen van boodschappen bij de zuiderburen. Het bezorgingsgebied wordt met ingang van maandag uitgebreid. Ahold, het moederbedrijf van AH, fuseerde vijf jaar geleden met het Belgische concern Delhaize.

AH zegt niet wanneer er honderd winkels in België zullen zijn. "Zo snel mogelijk", aldus CEO Marit van Egmond. "Ook willen we stappen zetten met het thuisbezorgen, deze week passeren we de grens van 400.000 huishoudens." Het thuisbezorgen is nu beperkt tot de regio rondom Antwerpen.

De boodschappen die bij Belgen worden thuisbezorgd, komen uit het zogenoemde Home Shop Center in Eindhoven. De levensmiddelen worden eerst vanuit Eindhoven naar Turnhout gebracht, waar een logistieke partner de bezorging aan huis voor zijn rekening neemt.

De eerste AH-winkel in België werd niet ver van de Nederlands-Belgische grens geopend. Het ging daarbij om een filiaal in Brasschaat. Volgens het supermarktconcern zijn Vlaamse klanten gek op bepaalde Nederlandse producten, zoals de stroopwafel. "In tien jaar werden er twintig miljoen verkocht."

Ook roze koeken, pindakaas en krentenbollen zijn geliefd. Belgen houden volgens de algemeen directeur van AH België Raf Van den Heuvel daarentegen niet van zoete mayonaise en verse melk. "De Belg wil houdbare melk. Dat snapt dan weer geen enkele Nederlander."