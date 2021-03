De huizenprijzen stijgen dit en volgend jaar waarschijnlijk veel harder dan verwacht, vermoeden economen van de Rabobank. Ze hebben hun verwachtingen bijgesteld omdat de economische vooruitzichten voor Nederland zijn verbeterd, het huizentekort groot is en de hypotheekrente nog steeds erg laag is.

De experts van de bank verwachten dat huizen dit jaar 8 procent duurder worden. Voor 2022 voorzien zij vervolgens een huizenprijsstijging van gemiddeld 4 procent. Eind vorig jaar hield Rabobank het nog op een gemiddelde huizenprijsgroei van respectievelijk 5,5 procent en 2,5 procent.

Woningmarkteconoom Carola de Groot verwijst in een verklaring onder meer naar het beeld voor de arbeidsmarkt, dat van invloed is op de ontwikkelingen op de woningmarkt. "Vooral de werkloosheid loopt naar verwachting minder op dan eerder voorzien. Daarnaast speelt de aanhoudende krapte op de woningmarkt een rol in de opwaartse prijsontwikkeling. Bovendien zijn de financieringsmogelijkheden van potentiële huizenkopers momenteel erg gunstig."

De bank verwacht dat er dit jaar wat minder huizen worden verkocht dan vorig jaar. In 2020 werden er 236.000 huizen verwacht, dit jaar komt dat naar verwachting rond de 220.000 te liggen. In 2022 daalt dat aantal nog iets verder naar 210.000. Dat er naar verwachting minder huizen verkocht worden, ligt vooral aan het lage aanbod.

Toch benadrukt de Rabobank dat de onzekerheid op de woningmarkt groot blijft. Wat voor effect de coronacrisis en de werkloosheid die daar naar verwachting op termijn bij komt kijken op de woningmarkt hebben, is nog altijd onduidelijk.