Het UWV heeft in totaal 77.000 aanvragen ontvangen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat zijn er iets minder dan in de afgelopen periode. Werkgevers konden hun aanvraag tot middernacht indienen.

De werkgevers hebben samen 823.000 mensen in dienst en het UWV heeft inmiddels de eerste termijn van het voorschot naar de bedrijven overgemaakt. Dat komt neer op 776 miljoen euro. De werkgevers krijgen nog twee termijnen overgemaakt.

Voor de derde periode van de NOW, die van oktober tot en met december liep, kreeg het UWV 81.000 aanvragen. In het kwartaal daarvoor kwamen er 65.000 aanvragen binnen en voor de eerste periode vroegen 148.000 bedrijven steun aan.

Bedrijven die in het komende kwartaal, tussen april en juni, een omzetverlies van minstens 20 procent hebben geleden, kunnen zich binnenkort bij het UWV melden voor de vijfde ronde van de NOW. Ze krijgen bij volledig omzetverlies een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten.