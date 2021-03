Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ABN AMRO van schuldwitwassen. Dat meldt De Telegraaf maandag op basis van het jaarverslag van de bank. Het OM was maandagochtend nog niet direct bereikbaar voor commentaar.

Het is de eerste keer dat ABN AMRO in het een financieel verslag meldt dat het wordt beschuldigd van schuldwitwassen. De verdenking van schuldwitwassen houdt in dat het OM de bank ervan verdenkt dat het wist dat geld met een misdrijf is verdiend.

Het OM startte in 2019 al een onderzoek naar ABN AMRO met betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Toen verdacht het de bank er alleen nog van dat het niet op tijd melding had gedaan van ongebruikelijke transacties, van het onvoldoende uitvoeren van cliëntenonderzoek en van het niet tijdig afstand doen van bepaalde klanten.

Schuldwitwassen is een ernstiger vergrijp dat, volgens De Telegraaf, net als bij ING kan leiden tot een vervolging van directieleden. Voor het vergrijp kunnen ze een gevangenisstraf of een hoge boete krijgen.