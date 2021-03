Webwinkel Kijkshop.nl maakte afgelopen vrijdag bekend zijn activiteiten te moeten staken. Daarmee staat het voortbestaan van de in 2019 teruggekeerde naam op losse schroeven. Daarin staat Kijkshop niet alleen, want het Nederlandse straatbeeld verloor eerder bekende winkelketens na een doorstart.

Het recentste voorbeeld daarvan is Miss Etam. Vorige maand kwamen bijna driehonderd medewerkers van modeketens Miss Etam en Steps op straat te staan door een faillissement van het moederbedrijf. Dat overkwam Miss Etam ook in 2016 en 2020.

Schoenenreus is al wat langer geleden uit de winkelstraten en stadscentra verdwenen. Na een faillissement in 2013 maakte het bedrijf een doorstart, maar dat mocht uiteindelijk niet baten. Twee jaar later viel het doek alsnog voor ruim 700 medewerkers en 120 filialen.

Een doorstart bleek eveneens geen wondermiddel voor Free Record Shop. Nog geen jaar nadat in 2013 het faillissement was uitgesproken, viel definitief het doek voor de eens zo populaire winkelketen.

In 2013 probeerde elektronicaketen de Harense Smid in afgeslankte vorm verder te gaan. Het hiep echter weinig. Hoewel concurrenten enkele winkels hadden overgenomen, hield de naam in 2015 op te bestaan.

De in het noorden van het land bekende kledingketen Henk ten Hoor redde het ook niet na een doorstart. In 2012 ging de naam ten onder. Een tweede poging onder de merknaam Henk strandde in 2013. Dat betekende het einde voor de 63 overgebleven vestigingen en de circa 250 medewerkers.

Dat een doorstart ook succesvol kan zijn, bewijzen onder meer de juweliersketen Siebel en sportwinkels Perry Sport en Aktiesport. Elektronicazaak Dixons bestaat ook nog steeds, zij het online waar het bedrijf producten op abonnementsbasis aanbiedt. Modemerk Mexx is na een doorstart en wisseling van eigenaar eveneens online te vinden. Dat geldt ook voor Halfords, bekend van de auto- en fietsaccessoires.