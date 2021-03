Ondernemers die van het vierde steunpakket voor loonsubsidies willen gebruikmaken, kunnen uiterlijk deze zondag een aanvraag indienen. Volgens het UWV hebben mogelijk veel werkgevers met de aanvraag gewacht om een zo precies mogelijk beeld van hun omzetverlies te kunnen geven.

Op vrijdag stond de teller op 72.000 aanvragen voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Een week eerder ging het nog om 54.000 aanvragen.

Binnen NOW 4 kunnen ondernemers tot 85 procent van de loonsom vergoed krijgen als al hun inkomsten zijn weggevallen. Dat is meer dan de maximale vergoeding van 80 procent die eerder werd geboden.

De NOW 4-regeling heeft betrekking op de periode van januari tot en met maart. Om voor de steun in aanmerking te komen, moeten ondernemers kunnen aantonen dat ze in een periode van drie maanden minstens 20 procent omzetverlies hebben geleden.