De waarde van de cryptomunt bitcoin is zaterdag voor het eerst boven de 60.000 dollar gestegen, blijkt uit cijfers van CoinMarketCap. Omstreeks 12.45 uur was een bitcoin 60.012,78 dollar (omgerekend ruim 50.200 euro) waard, een stijging van ruim 5,5 procent.

Met de stijging bereikte bitcoin voor de zoveelste keer dit jaar een nieuwe recordhoogte. Het oude record werd op 28 februari bereikt, toen kwam de waarde van de bitcoin niet verder dan iets meer dan 58.000 dollar (zo'n 48.500 euro). Sindsdien zakte de koers weer wat in, na kritische geluiden van onder meer de nieuwbakken Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen.

De cryptomunt zit al maanden in de lift: in het afgelopen half jaar is de prijs van een bitcoin met meer dan 350 procent gestegen.

De bitcoin kreeg in februari nog een stevige duw in de rug toen multimiljardair en Tesla-topman Elon Musk bekendmaakte dat hij 1,5 miljard dollar (1,25 miljard euro) in de digitale munt had geïnvesteerd. Hij voegde eraan toe dat met de cryptomunt voortaan ook Tesla-auto's kunnen worden gekocht.

Een andere reden waarom de bitcoin het steeds beter doet, is dat wereldwijd grote beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeraars) meer en meer kijken naar digitale munten als belegging. Ook zijn er steeds meer landen die met wetgeving voor deze vorm van beleggen komen, waardoor cryptovaluta's steeds breder geaccepteerd worden.