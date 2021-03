Afrikaanse economieën zullen dit jaar met zo'n 3,4 procent groeien, verwacht de Afrikaanse ontwikkelingsbank. Vorig jaar krompen de 54 economieën nog met zo'n 2,1 procent. Ondanks de groei verwacht de bank dat de extreme armoede op het continent flink toeneemt.

De economische krimp van vorig jaar was natuurlijk te wijten aan de coronapandemie. Afrikaanse landen werden geraakt door de terugval in toerisme, maar ook door de verminderde vraag naar olie en andere grondstoffen. Door de pandemie krompen de economieën van het Afrikaanse continent met 2,1 procent, de grootste krimp in een halve eeuw.

Voor dit jaar wordt er een herstel verwacht van 3,4 procent, maar dat is volgens de ontwikkelingsbank geen reden om een armoedevermindering te verwachten. Sterker nog: de bank verwacht dat 39 miljoen meer Afrikanen in extreme armoede zullen leven. De hardste klappen hiervan zullen met name vallen in regio's met lager opgeleide inwoners en waar de informele economie groot is.

Door de coronapandemie en de interventies van overheden, zullen overheidsschulden flink toenemen, verwacht de ontwikkelingsbank. De bank verwacht dat de schulden (als onderdeel van het bbp) met 10 tot 15 procentpunten zal toenemen.