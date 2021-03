De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kortweg de OESO, heeft een nieuwe voorzitter: Mathias Cormann. De Australiër troefde onder meer de voormalige Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström af. De aanstelling leidt tot kritiek vanuit milieuclubs als Greenpeace, vanwege de Cormanns klimaatachtergrond.

De OESO is een samenwerkingsverband tussen 36 overheden verspreid over de hele wereld. De organisatie probeert sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. Momenteel werken de OESO-landen bijvoorbeeld aan gezamenlijke regelgeving om grote techbedrijven te belasten.

Cormann, die vanaf juni het stokje overneemt van José Angel Gurría, is gepokt en gemazeld in de Australische politiek. De in België geboren politicus was zeven jaar lang minister van Financiën en was dertien jaar senator.

"Het zou een privilege en een eer zijn om de OESO te mogen leiden", schrijft de Australiër zaterdag in een verklaring. Hij benadrukt onder meer de noodzaak om samen te werken om de wereldeconomie zo snel mogelijk te herstellen na de pandemie. Ook moet de OESO onder zijn voorzitterschap leiding geven aan "ambitieus en effectief klimaatbeleid".

Milieuorganisaties zijn gestruikeld over dat laatste punt, omdat Cormann volgens hen in het verleden heeft laten zien weinig aan klimaatverandering te willen doen. Zo was hij tegen een belasting op CO2-uitstoot, een beleidsmaatregel die hij "een hele dure hoax" noemde. "Dit is een gemiste kans voor de OESO om een lijn in het zand te trekken en iemand te boycotten vanwege zijn verleden met het tegenhouden van klimaatbeleid", aldus Greenpeace International-toppersoon Jennifer Morgan tegen BBC.