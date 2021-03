De Amerikaanse webwinkel Amazon heeft beslist om te stoppen met de verkoop van boeken waarin homofilie, transgenderisme en andere seksuele identiteiten worden voorgesteld als een mentale ziekte. De aanleiding is controverse rond een boek over transgenders van een conservatieve Amerikaanse schrijver.

Amazon kondigde de maatregel aan in een brief naar enkele Republikeinse senatoren die de groep hadden gevraagd waarom ze het boek When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment van de conservatieve academicus Ryan Anderson uit de digitale handel had gehaald. Anderson staat bekend om zijn tegenstand tegen het homohuwelijk.

In de brief, die bij de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal belandde, legt Amazon uit dat het zich het recht voorbehoudt om bepaalde zaken niet te verkopen. "We geven onze consumenten toegang tot een verscheidenheid aan visies en we verkopen ook boeken waar sommigen zich misschien vragen bij zouden stellen. Maar elke verkoper maakt keuzes in de selectie die hij aanbiedt, en wij ook. Om op uw specifieke vraag te antwoorden: we hebben ervoor gekozen om geen boeken te verkopen die lhbti-identiteit voorstellen als een ziekte."

De uitgever van het boek reageert teleurgesteld en noemt genderdysforie, dat iemand zich niet goed voelt bij zijn of haar biologische geslacht, "een serieuze ziekte". Hij verklaart tegenover de krant dat Amazon een debat over de "behandeling" daarvan probeert te kortwieken.

Lhbti-groepen zijn tevreden met de actie van de webwinkel. "Er is een schandalige geschiedenis van lhbti labelen als een ziekte en de beslissing van Amazon is een stap in de goede richting om de desinformatie over lhbti-personen, zeker transjongeren, te beëindigen", reageert de belangengroep GLAAD.