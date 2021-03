A.S.Adventure, het bedrijf boven de buitenwinkelketen Bever, wordt voor de helft overgenomen door schuldeisers, zo blijkt uit een vonnis van de Amsterdamse rechtbank. Het gaat om een groep van twaalf banken, melden Het Financieele Dagblad en de Belgische zakenkrant De Tijd. Volgens informatie van NU.nl maakt ING daar deel van uit.

Bever zat mede door de coronamaatregelen al langer in moeilijkheden. Het van oorsprong Belgische bedrijf is met 195 winkels in vier landen actief en moest bijna overal zijn winkels voor een bepaalde tijd sluiten. Dat zette een flinke druk op de omzet.

Ook voor de coronacrisis ging het Bever al niet zo voor de wind. Het bedrijf presteerde sterk, maar de winkels in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk deden het minder goed. Dat leidde ertoe dat Bever surseance van betaling moest aanvragen in het VK, waarna een hele reorganisatie volgde en het bedrijf al zijn winkels in Duitsland van de hand deed.

Uit het vonnis blijkt dat A.S.Adventure een schuld van 292 miljoen euro had opgebouwd, wat veel meer is dan het bedrijf zou kunnen krijgen bij een gedwongen verkoop. Daar zou volgende maand nog eens 45 miljoen bijkomen door het aflopen van een kredietfaciliteit.

Schuldeisers verminderen schulden met 85 miljoen euro

De schuldeisers hebben nu toegestemd om voor 1 euro en 50 procent van de aandelen 85 miljoen euro aan schulden kwijt te schelden. De Nederlandse bank ING, die een heel klein aandeel in A.S.Adventure had, is een van de schuldeisers, kon NU.nl achterhalen.

De andere 50 procent blijft in handen van de Franse investeringsmaatschappij PAI, op voorwaarde dat die 25 miljoen euro extra kapitaal in het bedrijf pompt.