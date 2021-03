Het afgelopen jaar legde meer dan de helft van de Nederlandse gezinnen een stukje namaakvlees op het bord. In 2017 was dat nog maar een derde. Al betekent dat niet dat er minder echt vlees wordt verkocht, blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij marktonderzoeker GfK.

Vegavlees, zoals de burgers van Beyond Meat of de worsten van De Vegetarische Slager, is aan een flinke opmars bezig in ons land. In 2020 kocht al meer dan de helft van de Nederlanders een keer een vleesvervanger. Vooral jongeren zijn erg enthousiast over het nepvlees, gepensioneerden blijven wat conservatiever.

"Het is duidelijk dat mensen op zoek zijn naar een duurzamer dieet", zegt Stacy Pyett, die onderzoek doet naar proteïnen aan de universiteit van Wageningen. "Het is nog steeds een redelijk nicheproduct, maar steeds meer bedrijven wagen zich op de markt en er begint concurrentie te komen in de markt."

Dat is ook te zien in ons uitgavenpatroon. In 2020 gaven we 189 miljoen euro uit aan vleesvervangers, 32 procent meer dan een jaar eerder, verzamelde het onderzoeksinstituut IRI Nederland bij supermarkten. Het aandeel van vegavlees in de volledige vleesmarkt kwam vorig jaar uit op 6,2 procent.

Vlees blijft scoren

Belangrijk om aan te stippen is wel dat de verkoop van vlees niet even hard onderuitgaat. "Het laatste jaar werd er zelfs meer vlees verkocht dan een jaar eerder, maar dat is vooral een gevolg van de coronacrisis. Doordat de horeca gesloten was, kochten we meer en duurder vlees in de supermarkt", legt Norman Buysse van GfK Nederland uit. "Maar op lange termijn blijft de vleesverkoop stabiel. De stijging van vegavlees gaat dus niet ten koste van traditioneel vlees."

Dat doet vermoeden dat de meeste mensen niet volledig overschakelen op vegavlees, maar het één of twee dagen per week eten. "Dat is nog steeds niet ontzettend veel, maar de markt voor vegavlees groeit in Nederland wel met 6 procent per jaar", zegt Pyett. "En die groei zal zich zeker doorzetten als het nog beter, goedkoper en smakelijker wordt."

Onderzoek naar namaaksteak

Ook Buysse benadrukt dat innovatie en onderzoek de sleutel is naar groei. Aan de universiteit van Wageningen wordt onder meer onderzocht of het mogelijk is om namaaksteak te maken met bijvoorbeeld soja. "We hebben ondertussen al een structuur kunnen creëren die bijna exact op die van een steak lijkt en ook de smaak zit redelijk goed, maar er is nog wat werk aan de sappigheid van de steak", vertelt Pyett.

Verder bekijkt de universiteit of het mogelijk is om proteïnen te zoeken in andere groenten die we dichter bij huis vinden, zoals erwten, raapzaad en zelfs suikerbieten. Dat zou ons minder afhankelijk moeten maken van import en zou de productie van namaakvlees nog meer moeten opdrijven.