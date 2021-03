De deuren van Disneyland Paris blijven nog langer gesloten dan aanvankelijk gedacht. Het pretpark liet eerder dit jaar nog weten dat het hoopte op 2 april weer bezoekers te kunnen ontvangen, maar heeft vrijdag op zijn website duidelijk gemaakt dat dat er niet in zit. Een nieuwe streefdatum wordt niet genoemd.

"Vanwege de huidige situatie en de reisbeperkingen in heel Europa zal Disneyland Paris niet op 2 april heropenen, zoals eerder was gepland. We hebben goede hoop dat we binnenkort weer kunnen openen en zullen zo snel mogelijk updates delen op onze website", valt er te lezen.

Het bedrijf meldt dat Disney-liefhebbers die hebben geboekt voor een bezoek in de periode dat het pretpark dicht blijft, kunnen omboeken naar een latere datum. Ook kunnen ze ervoor kiezen om de boeking te annuleren.

Het pretpark is al dicht sinds 30 oktober, nadat het ook in het voorjaar van 2020 al enige tijd gesloten was. Het Disney-concern heeft aangekondigd wereldwijd 32.000 banen te schrappen, omdat het fors minder inkomsten heeft door alle contactbeperkende maatregelen.