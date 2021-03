Een Ghanese ananasboer die zonder dat hij het wist in een reclamecampagne van Albert Heijn werd gebruikt, heeft daarvoor een vergoeding gekregen van de supermarktketen. Dat melden het radioprogramma Argos en de onderzoekswebsite Follow the Money (FTM) vrijdag.

De onderzoekswebsite en het radioprogramma gingen vorig jaar op bezoek bij de Ghanese afdeling van de Britse multinational Blue Skies, die fruit levert aan Albert Heijn. Daar spraken ze met Johnston, die duidelijk maakte er niet van op de hoogte te zijn dat hij jarenlang te zien was op promotieposters op de groente- en fruitafdelingen van de supermarkt.

Toen de Groningse advocaat Bert-Jan van Manen de reportage op de radio hoorde, nam hij contact op met Johnston en bood hem gratis juridische bijstand aan. De raadsman diende namens de Ghanees een claim in bij Albert Heijn.

Het bedrijf kwam eerst met een tegenbod, maar dat vond Van Manen te laag, waarop hij het bedrijf eind vorig jaar dagvaardde. Uiteindelijk besloot Johnston toch in te gaan op het schikkingsvoorstel, omdat een rechtszaak volgens hem te lang zou duren met het risico dat hij alsnog zou verliezen. Hij zegt tevreden te zijn met de uitkomst.

De hoogte van het bedrag werd niet bekendgemaakt. "De kwestie is in onderling overleg opgelost. Over de inhoud van de afspraken doen wij geen uitspraken", reageert de supermarktketen bij FTM en Argos.