In de vier grote steden hebben particuliere investeerders in de afgelopen tien jaar een kwart van de aangeboden woningen gekocht, meldt het Kadaster zaterdag. Kijkend naar heel Nederland ligt hun percentage op 15. Het gaat om beleggers die de woningen kopen om ze te verhuren.

Het aandeel van de particuliere belegger in de totale woningtransacties liep vorig decennium stelselmatig op, met een dip in 2019. Ook in de eerste helft van vorig jaar kochten beleggers relatief minder woningen. In het laatste kwartaal van 2020 was er juist weer een forse toename. Dit kwam vooral doordat veel kopers anticipeerden op nieuwe regels voor de overdrachtsbelasting.

Begin dit jaar is de overdrachtsbelasting voor investeerders namelijk verhoogd van 2 naar 8 procent. Velen van hen hebben daarom vóór de jaarwisseling hun slag geslagen op de woningmarkt. Hun aandeel steeg toen tot 30 procent in heel Nederland en in de vier grote steden tot 40 procent.

Tegelijkertijd hebben veel jongeren tot 35 jaar hun aankoop juist uitgesteld tot na de jaarwisseling. Dit omdat ze vanaf 1 januari geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen als ze voor het eerst een woning kopen. Het aantal transacties was in januari dan ook dubbel zo hoog als in dezelfde maand vorig jaar.

Op 1 april worden de regels voor de overdrachtsbelasting overigens weer iets aangepast. De vrijstelling geldt dan alleen nog voor woningen tot 400.000 euro.

Volgens het Kadaster zijn investeerders vaak actief in wijken waar jonge mensen willen wonen. "Daardoor kan er concurrentie ontstaan tussen investeerders en koopstarters. Uit eerder onderzoek blijkt overigens dat beide groepen elkaar niet altijd in de weg zitten. Wel zien we dat veel aankopen door particuliere investeerders vaak leiden tot een hogere gemiddelde woningprijs", aldus het Kadaster.