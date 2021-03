Het demissionair kabinet komt met extra steun voor ondernemers. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat omhoog van 85 naar 100 procent. Daarnaast wordt het budget voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), de steunmaatregel voor huishoudens die hun noodzakelijke rekeningen niet kunnen betalen, verdubbeld.

Er gaat in het tweede kwartaal in totaal 730 miljoen euro extra naar de nieuwe uitbreiding van het pakket. Daarvan gaat 150 miljoen euro naar onderzoek en ontwikkeling in de autobranche, luchtvaart en maritieme sectoren. Dit geld komt vooral ten goede aan middelgrote en kleine maakbedrijven, denkt het kabinet.

De uitbreiding komt er op verzoek van de Tweede Kamer. Die had woensdag opgeroepen om de TVL-steun te verhogen naar 100 procent van het omzetverlies. "Steeds meer ondernemers zijn door de lange duur van de crisis door hun reserves heen en hebben geld nodig om de vaste lasten te betalen en nieuwe voorraden in te kunnen kopen. Ook dreigt een groep mensen tussen de wal en het schip te raken vanwege fors inkomensverlies door de coronamaatregelen", legt demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) uit.

Ondernemers maken aanspraak op TVL-steun bij minstens 30 procent omzetverlies in het afgelopen kwartaal vergeleken met diezelfde periode een jaar eerder.

Steun bij vaste kosten voor huishoudens

De TONK-steun is voor huishoudens die een flinke inkomensdaling kennen. Daar was voor het eerste half jaar van 2021 normaal gezien 130 miljoen euro voor uitgetrokken, maar door de verlenging van de lockdown is dat verdubbeld naar 260 miljoen euro.

De TONK moet aangevraagd worden via de gemeente. Nog niet in alle gemeentes is het loket daarvoor al geopend. De subsidie werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Het kabinet laat ook weten nog in gesprek te zijn met de grotere niet-essentiële winkels over de verplichte sluiting en mogelijke oplossingen.