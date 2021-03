De lentestorm van donderdag heeft voor zo'n 30 miljoen euro aan schade aangericht, meldt het Verbond van Verzekeraars vrijdag in een voorlopige eerste schatting van de schade.

De schade werd met name aan gebouwen, de inboedel en voertuigen van particulieren en bedrijven aangericht. De schademeldingen komen uit het hele land, maar vooral de kustgebieden, Zeeland en het noorden van Nederland hadden last van de lentestorm.

Verzekeraars wijzen omgewaaide bomen en rondvliegende takken, dakpannen en puin als veroorzakers van schade aan. Er viel één dodelijk slachtoffer: een wandelaar werd in het Limburgse Bemelen getroffen door een omvallende boom.

Schade in de land- en tuinbouw en aan overheidseigendommen is niet meegenomen in de schatting. Het Verbond van Verzekeraars denkt daarom dat het schadebedrag nog zal oplopen.

Storm Ciara veroorzaakte in februari 2020 nog voor naar schatting 80 miljoen euro schade. Storm Friederike zorgde in januari 2018 voor een enorme schade van circa 400 miljoen euro.

Onstuimig weer houdt aan

Net als donderdag is het weer ook vrijdag in het hele land onstuimig. De ochtend begint grotendeels droog, maar tegen het begin van de middag vallen verspreid over het land buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten tot 90 kilometer per uur.

Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Bij een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind wordt het 7 tot 9 graden.

In de avond neemt de buiigheid af en zakt de temperatuur naar ongeveer 4 graden. Zaterdagochtend gaat het opnieuw stevig regenen.

Verbetering: We spraken in een eerste versie van dit artikel onterecht van storm Evert. Hoewel deze stormnaam in veel (sociale) media te lezen was, kreeg de storm deze naam officieel niet. Het is namelijk aan het KNMI of de Ierse of Britse weerdienst om een storm een naam te geven.

Mocht het weer tot een officiële storm komen, dan zal deze Evert heten. Namen in het stormseizoen zijn namelijk van tevoren bepaald en volgen de letters van het alfabet. De sneeuwstorm op 7 februari had de naam Darcy.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.