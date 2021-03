De landelijke netbeheerder TenneT investeert de komende jaren flink meer in het energienet. Door een toename van het aansluitingen door de energietransitie moet het net "aanzienlijk" worden verbeterd, schrijft het bedrijf vrijdag in het jaarverslag. De komende drie tot vijf jaar investeert TenneT jaarlijks tussen de 5 en 6 miljard euro in de uitbreiding van het net.

De afgelopen jaren is het aantal aanvragen van nieuwe klanten in Nederland vertienvoudigd, schrijft de netbeheerder. Dat komt veelal door de toename van duurzame energie, zoals zonneparken en windparken.

Het aansluiten daarvan moet vaak op landelijke locaties gebeuren waar onvoldoende infrastructuur is. Dat leidt momenteel tot beperkingen in wat het energienet aankan.

Om het extra werk aan te kunnen trekt TenneT meer technisch medewerkers aan. Dit jaar komen er in zowel Nederland als Duitsland zeshonderd banen bij.

Recordbedrag aan investeringen

TenneT investeerde het afgelopen jaar 3,4 miljard euro in het energienet, naar eigen zeggen een recordbedrag. Daarvan was 1,3 miljard euro voor projecten in Nederland. Naar activiteiten in Duitsland ging 2,1 miljard euro, daar is TenneT de beheerder van een groot deel van het hoogspanningsnet.

Er werden 42 grote wind- en zonneprojecten in de twee landen afgerond, en de netbeheerder investeerde in zogeheten elektriciteitssnelwegen in Noord-Nederland en Zeeland en andere verbindingen waarmee stroom getransporteerd kan worden.