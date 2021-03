Eigenaren van winkelpanden schroeven de huurprijzen flink terug door de coronacrisis. De prijzen daalden in een jaar tijd met tientallen procenten, blijkt vrijdag uit navraag van BNR bij vastgoedadviseur Colliers. Op die manier proberen de eigenaren leegstand tegen te gaan.

Chris Lanting van Colliers liet aan de radiozender weten dat de huurprijzen in grote steden zo'n 20 tot 25 procent lager liggen dan een jaar eerder. Ook vastgoedadviseur Savills ziet de prijzen dalen.

Lanting vertelde dat verhuurders proberen te voorkomen dat de winkeliers in hun panden ergens anders naartoe verhuizen. "Er is een vraaguitval aan de kant van de retailers, waardoor er veel aanbod is. Verhuurders doen verwoede pogingen om winkeliers vast te houden met een lagere huur."

In middelgrote steden dalen de huurprijzen ook, maar met 10 tot 15 procent zijn de verschillen met vorig jaar iets kleiner dan in de grote steden. "Dat komt doordat in kleinere steden de trend van huurdalingen al was ingezet voor de coronacrisis", aldus Lanting tegen BNR. "In de grote steden is de coronacrisis echt de grote oorzaak van de huurprijsdaling."

Door de lagere huurprijzen kunnen sommige ketens juist nu hun slag slaan. "Er zijn retailers die van oorsprong online retailer zijn die de crisis heel goed doorkomen, zoals Coolblue, maar ook kleinere partijen", zei Lanting. Die zien volgens hem hun kans schoon om nu een grote stap richting de winkelstraat te zetten.