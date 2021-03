Omdat Nederlanders veel minder konden uitgeven in 2020, besloten ze om hun geld massaal te beleggen. Dat blijkt uit gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB). In totaal hebben particulieren voor 3,8 miljard euro ingelegd in Nederlandse beleggingsfondsen. Dat was het hoogste bedrag in tien jaar. Samen met investeringen van professionele beleggers kwam de totale waarde van de inleg in Nederlandse beleggingsfondsen voor het eerst boven de 1 biljoen euro uit.

Vooral in het tweede en vierde kwartaal besloten veel Nederlanders om hun geld niet uit te geven, maar te investeren in waardepapieren, zoals aandelen en obligaties.

Dat komt volgens DNB onder andere doordat particulieren in beide kwartalen normaliter meer geld hebben, bijvoorbeeld vanwege vakantiegeld of een kerstbonus. Maar misschien nog belangrijker was dat in het tweede en vierde kwartaal van 2020 lockdowns van kracht waren. In totaal hebben particulieren nu 47,3 miljard euro ingelegd in Nederlandse beleggingsfondsen.

Ze investeerden vorig jaar vooral in gemengde fondsen en obligaties en juist minder in aandelenfondsen. Eerder werd al duidelijk dat er vorig jaar veel meer gespaard is dan in eerdere jaren. Ook daarbij speelde mee dat er minder mogelijkheden waren om geld uit te geven, bijvoorbeeld aan reizen of een restaurantbezoek.

De inleg van particulieren is slechts een klein deel van de totale beleggingen. Het meeste geld wordt ingelegd door institutionele beleggers, bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars. Die belegden afgelopen jaar iets minder dan 15 miljard euro. Tel daar de koerswinst van zo'n 18 miljard euro bij op en de totale waarde van beleggingen in Nederlandse fondsen kwam voor het eerst uit boven de 1 biljoen euro (1.000,4 miljard).