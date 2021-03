Griekenland zet de poorten vanaf mei open voor toeristen. Iedereen die negatief op het coronavirus is getest, is gevaccineerd of de ziekte al heeft gehad, is welkom. Dat heeft de Griekse minister van Toerisme donderdag gezegd.

Het land is in hoge mate financieel afhankelijk van het toerisme. In 2019, voor de uitbraak van COVID-19, leverde het toerisme Griekenland nog 18 miljard euro aan inkomsten op. Vorig jaar is dat teruggevallen tot 4 miljard euro.

De Griekse economie, die al jaren piept en kraakt, kromp in 2020 met ruim 8 procent. De economie is voor een vijfde deel afhankelijk van wat vakantiegangers er spenderen.

De Griekse regering ging in EU voorop in de roep om een gezamenlijk digitaal vaccinatiepaspoort. Maar de Grieken willen daar niet op wachten. "Mensen die zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of zijn hersteld van de ziekte en antilichamen hebben, zijn welkom in Griekenland. We zullen ze verwelkomen ongeacht of er een overeenkomst is", zei de minister.

Vorig jaar bezochten 7,4 miljoen buitenlandse toeristen het Griekse vasteland of de eilanden. Een jaar eerder waren het er nog 31,3 miljoen. "We zullen dit jaar een beter jaar hebben dan vorig jaar", verwacht de bewindsman. Maar met de boekingen gaat het nog niet de goede kant op.