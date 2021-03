Voormalig ING-topman Ralph Hamers, die halverwege vorig jaar vertrok, kreeg voor zijn zes maanden werk bij de bank bijna 1,7 miljoen euro overgemaakt. Naast een basissalaris van 888.100 euro in die maanden gaat het om bijna 780.000 euro aan andere bezoldigingen, staat in het jaarverslag van de bank.

De nieuwe topman van ING, Steven van Rijswijk, kreeg voor de laatste zes maanden van afgelopen jaar ook 880.100 euro overgemaakt als basisloon. Daarnaast kreeg hij 242.000 euro aan andere beloningen. In de eerste helft van vorig jaar was Van Rijswijk nog als risicodirecteur in dienst van de bank. Daarvoor kreeg hij in zes maanden tijd 610.800 euro loon overgemaakt, plus een beloning van 169.000 euro.

Twee jaar geleden kreeg Hamers bij ING een totale beloning van circa 2 miljoen euro. Een jaar daarvoor was er nog veel ophef toen de raad van commissarissen van de bank Hamers' totale beloning fors wilde verhogen naar zo'n 3 miljoen euro. Volgens ING was de maatregel bedoeld om het salaris aan de top concurrerend en marktconform te houden. Maar na felle reacties in de politiek en samenleving zag de bank van het plan af.

Hamers heeft als voormalig topman van ING ook nog een strafrechtelijke vervolging aan zijn broek hangen voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Hij gaf leiding aan de bank toen het bedrijf in 2018 een boete kreeg van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen.

Hamers stapte in de loop van 2020 over van ING naar het Zwitserse UBS. In de vier maanden dat hij daar werkte, was Hamers goed voor een bedrag van omgerekend bijna 3,8 miljoen euro. Hamers trad in september toe tot het bestuur van de Zwitserse bank en heeft sinds 1 november de leiding bij UBS.