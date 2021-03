De Nederlandse oliereus Shell heeft in 2020 zijn uitstoot van broeikasgassen 16 procent zien teruglopen tot 1,4 miljard ton. Het eigen beleid om de uitstoot terug te dringen heeft daar echter weinig mee te maken. Het is vooral de coronacrisis die daarvoor verantwoordelijk is.

We hadden het afgelopen jaar weinig redenen om onze auto te nemen en dus werd er ook minder getankt. De autovereniging BOVAG meldde woensdag al dat de brandstofverkoop in Nederland op het laagste peil sinds 1989 staat.

En dat betekent dus ook dat er minder brandstof geproduceerd moest worden. Daardoor ging de CO2-uitstoot van Shell 16 procent omlaag. Hij ging van 1,6 miljard ton naar 1,4 miljard ton. Een deel daarvan kwam ook door het sluiten van fabrieken in onder andere Canada en de VS, meldt het jaarraport.

Shell ontwikkelde zelf al een beleid om op groenere energie over te schakelen en dus minder broeikasgassen uit te stoten, maar dat moet nog volledig vorm krijgen. De bedoeling is om tegen 2030 de uitstoot te halveren.

Activisten geloven echter weinig van de goede bedoelingen van het bedrijf. De organisatie Milieudefensie daagde Shell in 2018 voor de rechter omdat ze vinden dat het bedrijf te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. Op 26 mei volgt er een uitspraak in die zaak.