Werknemers melden zich tijdens de tweede coronagolf vaker ziek als gevolg van een coronabesmetting en het herstel duurt langer. Volgens Arbo Unie gingen mensen in de eerste golf na gemiddeld twee maanden weer aan het werk. In de tweede golf is dat opgelopen tot bijna drie maanden, meldt de arbodienstverlener donderdag.

Arbo Unie denkt dat mentale factoren een rol spelen bij het oplopen van de duur van het ziekteverzuim. "Zoals somberheid en teleurstelling door de vele beperkende maatregelen." Daardoor wordt de veerkracht van mensen beïnvloed en herstellen zij minder snel, meent de dienstverlener.

Toen het coronavirus Nederland bereikte, een jaar geleden, meldden mensen zich in eerste instantie massaal ziek toen ze getroffen werden door het virus. Daarna vlakte dat af. Ook aan het begin van de tweede golf signaleerde Arbo Unie een piek, maar het aantal meldingen bleef ook daarna groter dan tijdens de eerste golf. "Maar niet significant", aldus een woordvoerder.

Het valt de arbodienstverlener, naar eigen zeggen een van de grootste van het land, met name op dat het verzuim veel langer duurt. "Mensen zijn niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk moe van corona."

Arbo Unie denkt ook dat mensen voorzichtiger zijn geworden met het hervatten van hun activiteiten, inclusief werk. Dat zou te maken hebben met de komst van de besmettelijkere virusvarianten naar Nederland.