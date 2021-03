Vervoerders van pakketten konden in het laatste kwartaal van vorig jaar profiteren van een hausse aan online bestellingen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat post- en koeriersbedrijven hun totale omzet met 24 procent zagen stijgen. Ook wegtransporteurs hadden toen een prima kwartaal, onder meer vanwege de Brexit.

Het laatste kwartaal van het jaar is voor pakketbezorgers altijd al een drukke periode. Maar dit jaar was het door de coronapandemie nog veel drukker dan gebruikelijk, onder meer doordat medio december alle niet-essentiële winkels dicht moesten.

Webwinkels verkochten in de laatste drie maanden van vorig jaar gezamenlijk maar liefst 56 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. En daar profiteerden de pakketvervoerders uiteraard van. Al sinds de uitbraak van COVID-19, in het tweede kwartaal van vorig jaar, zitten de inkomsten voor pakjesbezorgers in de lift.

Ook het vrachtvervoer over de weg kende een prima einde van het jaar. Onder meer door de Brexit, die technisch op 1 januari 2021 plaatsvond, besloten veel bedrijven om eind vorig jaar goederen te hamsteren. Zo wilden ze voorkomen dat ze na het Britse vertrek uit de Europese Unie met tekorten te maken kregen. Mede daardoor hadden wegtransporteurs 3 procent meer inkomsten dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Voor het personenvervoer was 2020 juist dramatisch. Zo daalde in het laatste kwartaal van vorig jaar het aantal reizigers op Nederlandse luchthavens met 81 procent. Bedrijven in de luchtvaart zagen hun inkomsten daardoor met gemiddeld ongeveer 60 procent afnemen. NS maakte eerder bekend ook al een ongekende krimp van reizigersaantallen voor de kiezen te hebben gekregen vorig jaar.

Alle vervoerssectoren samen moesten het doen met een min van gemiddeld 11,6 procent in het laatste kwartaal van afgelopen jaar. Dat was de sterkste daling sinds 2009, toen Nederland kampte met de kredietcrisis.